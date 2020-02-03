В Рязани ищут очевидцев двух смертельных ДТП со сбитыми пешеходами

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В Рязани ищут очевидцев двух ДТП, в которых насмерть сбили пешеходов. Об этом сообщила
6 января 2020 года около 17:50 в Рязани около дома №12 на улице Станкозаводской Lada Kalina
25 января около 7:10 в Рязани у дома №1 на улице Интернациональной Lada Granta
Также полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 10 октября 2019 года около 6:35 минут, в Рязани у дома №16 на улице Интернациональной. Автобус «ПАЗ» сбил женщину-пешехода, та получила травмы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обращаться по номерам: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: улица Лесная, дом №28.
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