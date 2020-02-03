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13:52, 3 февраля 2020 159
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В Роспотребнадзоре опровергли информацию о первом случае коронавируса в Рязанской области

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о первом случае коронавируса в Рязанской области

В управлении Роспотребнадзора по Рязанской области опровергли информацию о первом случае коронавируса в регионе. Об этом пишет ИД «Пресса».

В понедельник, 3 февраля, в мессенджере WhatsApp начали распространять сообщения о якобы заболевшем работнике «РЖД» из Рыбного. В тексте говорилось о том, что всех рыбновцев ждет принудительная вакцинация.

В качестве источника информации неизвестные авторы указывали районную газету «Приокская новь».

«Случаев коронавируса в Рязанской области нет, — сообщила издательству «Пресса» начальник управления Роспотребнадзора по региону Лариса Сараева.

Напоним, в Рязанской области создали тест-систему по выявлению коронавируса, больницы также подготовили на случай госпитализации больных с коронавирусом.


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