В Роспотребнадзоре опровергли информацию о первом случае коронавируса в Рязанской области

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В управлении Роспотребнадзора по Рязанской области опровергли информацию о первом случае коронавируса в регионе. Об этом пишет ИД «
В понедельник, 3 февраля, в мессенджере WhatsApp начали распространять сообщения о якобы заболевшем работнике «РЖД» из Рыбного. В тексте говорилось о том, что всех рыбновцев ждет принудительная вакцинация.
В качестве источника информации неизвестные авторы указывали районную газету «Приокская новь».
«Случаев коронавируса в Рязанской области нет, — сообщила издательству «Пресса» начальник управления Роспотребнадзора по региону Лариса Сараева.
Напоним, в Рязанской области
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.