В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -7 градусов

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В ночь на вторник, 4 февраля, в Рязанской области похолодает до -7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем осадки — снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -5, 0 градусов.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.