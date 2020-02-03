В Московском районе двое мужчин вынесли из супермаркета две кассы

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Двое злоумышленников взломали супермаркет на Московском и украли оттуда два кассовых ящика с деньгами. Об этом сообщила
Полиция приехала по сигналу, поступившему от системы охраны. Оперативники обнаружили, что злоумышленники разбили стекло входной двери в супермаркет и похитили из торгового зала два кассовых ящика с деньгами. На разбитом стекле были следы крови.
«Следы», в том числе и крови, также нашли на прилегающей территории. Полицейские сделали вывод, что злоумышленников было двое и они передвигались пешком.
Полиция обследовала улицы и задержала двух мужчин. У одного из них в руках был похищенный кассовый ящик, а у другого — свежие порезы на руках.
Злоумышленниками оказались 31-летний рязанец и 36-летний житель Москвы.
Ранее рязанца судили за кражу, а москвича привлекали к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.
Из магазина похитили 15686 рублей.
Один кассовый ящик с деньгами изъяли у злоумышленника. Другой взломщик спрятал в канализационный колодец. Полицейские изъяли из «тайника» похищенное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
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