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12:54, 3 февраля 2020 193
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В Московском районе двое мужчин вынесли из супермаркета две кассы

В Московском районе двое мужчин вынесли из супермаркета две кассы

Двое злоумышленников взломали супермаркет на Московском и украли оттуда два кассовых ящика с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция приехала по сигналу, поступившему от системы охраны. Оперативники обнаружили, что злоумышленники разбили стекло входной двери в супермаркет и похитили из торгового зала два кассовых ящика с деньгами. На разбитом стекле были следы крови.

«Следы», в том числе и крови, также нашли на прилегающей территории. Полицейские сделали вывод, что злоумышленников было двое и они передвигались пешком.

Полиция обследовала улицы и задержала двух мужчин. У одного из них в руках был похищенный кассовый ящик, а у другого — свежие порезы на руках.

Злоумышленниками оказались 31-летний рязанец и 36-летний житель Москвы.

Ранее рязанца судили за кражу, а москвича привлекали к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

Из магазина похитили 15686 рублей.

Один кассовый ящик с деньгами изъяли у злоумышленника. Другой взломщик спрятал в канализационный колодец. Полицейские изъяли из «тайника» похищенное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.


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