В мэрии назвали причину массового отключения воды и света в Рязани

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В мэрии назвали причину массового отключения воды и света, на которое в воскресенье, 2 февраля,
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в 5:00 2 февраля произошла авария на частной подстанции. Из-за этого без воды и света остались жилые многоквартирные дома микрорайона «Братиславский»:
Отмечается, что подачу электричества возобновили в 17:40. Кроме того, ч 16:20 из-за повреждения двух кабельных линий отключили 24 трансформаторные подстанции. Под отключение попали потребители по улицам:
В 18:58 электроснабжение полностью восстановили.
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