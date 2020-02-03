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9:50, 3 февраля 2020 49
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В мэрии назвали причину массового отключения воды и света в Рязани

В мэрии назвали причину массового отключения воды и света в Рязани

В мэрии назвали причину массового отключения воды и света, на которое в воскресенье, 2 февраля, пожаловались рязанцы.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в 5:00 2 февраля произошла авария на частной подстанции. Из-за этого без воды и света остались жилые многоквартирные дома микрорайона «Братиславский»:

  • Славянский проспект, дома 3, 5, 6;
  • улица Баженова дома 27, 29, 33;
  • улица Старая Дубрава, дома 1 .

Отмечается, что подачу электричества возобновили в 17:40. Кроме того, ч 16:20 из-за повреждения двух кабельных линий отключили 24 трансформаторные подстанции. Под отключение попали потребители по улицам:

  • Ломоносова;
  • Разина;
  • Матросова;
  • Декабристов;
  • Колхозная;
  • Халтурина;
  • Скорбящинский проезд;
  • Пугачева;
  • Есенина;
  • Свободы;
  • Яхонтова;
  • Маяковского.

В 18:58 электроснабжение полностью восстановили.


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