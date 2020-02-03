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Фото: Pixabay.com
В Калуге 37 классов закрыли на карантин. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
С 27 января по 2 февраля в области заболеваемость выросла на 26,2%: с 5 025 случаев ОРВИ и 13 случаев гриппа до 6 338 и 20.
Из-за массовых заболеваний уроки приостановили в 11 школах Калуги: в №26 — в 8 классах, в №12 — в 6 классах, №9 — в 8 классах, №36 — в 5 классах, №№11, 21 и 25 — в двух классах, №№13, 47, 48 и 51 закрыли по одному классу.
Также на карантин закрыли по одному классу в школах Жиздринского и Кировского районов. В Людиновском районе одну школу закрыли полностью, еще в одной школе — один класс.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.