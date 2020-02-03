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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 3 февраля, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали все школы. В учреждения поступили анонимные сообщения о «минировании», передает
В мэрии Хабаровска уточнили, что сообщения получили три школы. При этом информации о конкретных учебных учреждениях в них не было, из-за чего решили эвакуировать все школы.
Напомним, очередная волна «минирований» в разных городах России идет с конца 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Во всех случаях угрозы были ложными.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.