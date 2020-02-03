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10:41, 3 февраля 2020 126
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В Горроще отключили холодную воду

В Горроще отключили холодную воду

Утром в понедельник, 3 февраля, в Горроще отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Островского, дома 18 корпус 1, 20 корпус 1, 22 корпус 1, 26 корпус 1, 24 корпус 1, 24-а (детсад №71);
  • улица Черновицкая, дома 5, 7 корпус 1, 5 корпус 1 (детсад №87);
  • улица Полетаева дома 19 корпус 1, 21, 23, 25, 25 корпус 1.

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