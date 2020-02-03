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10:48, 3 февраля 2020 119

В «Электросети» прокомментировали массовое отключение света в Рязани

В «Электросети» прокомментировали массовое отключение света в Рязани

В МУП «РГРЭС» прокомментировали массовое отключение света в Рязани, которое произошло в воскресенье, 2 февраля.

«В 17:00 действиями защиты на 56-м распределительном пункте (РП-56) было отключено электроснабжение потребителей по адресам: Славянский проспект и улица Баженова, — рассказали представители «Электросети». — Отключение произошло из-за повреждения оборудования данного распределительного пункта. РП-56 эксплуатируется и находится на балансе ООО «Зеленый сад».

Отмечается, что для восстановления электроснабжения УК «Зеленый сад» привлекла подрядную организацию, которая закончила ремонт в 17:40.

«Нарушений в работе электрических сетей находящихся на балансе МУП «РГРЭС» не происходило», — говорится в сообщении.


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