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16:42, 3 февраля 2020 164

Свет и вода всегда. Рязанцам рассказали о домах с дизельными генераторами

Свет и вода всегда. Рязанцам рассказали о домах с дизельными генераторами

Рязанцам рассказали о домах с дизельными генераторами, которые используются для обеспечения электроэнергией потребителей 1-й категории при аварийной ситуации в городе. Также в таких домах установлена модернизированная система очистки воды с запасом на сутки на случай отключения от городской сети.

Такие технологии используются в жилом комплексе «VELLCOM DOM на Ленкома».

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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