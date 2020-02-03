Свет и вода всегда. Рязанцам рассказали о домах с дизельными генераторами

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Рязанцам рассказали о домах с дизельными генераторами, которые используются для обеспечения электроэнергией потребителей 1-й категории при аварийной ситуации в городе. Также в таких домах установлена модернизированная система очистки воды с запасом на сутки на случай отключения от городской сети.
Такие технологии используются в жилом комплексе «VELLCOM DOM на Ленкома».
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