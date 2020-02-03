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Фото: Pixabay.com
Николай Любимов заявил, что сотрудничеству Рязанской области и Италии «не смогут помешать никакие санкции». В понедельник, 3 февраля, во время рабочей поездки на Аппенинский полуостров рязанский губернатор обсудил партнерство с мэром Генуи Марко Буччи.
На
В прошлом году Италия и Рязанская область заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве.
«Обозначенные в документе договоренности позволяют нам вместе работать в самых разных областях, представляющих обоюдный интерес, — сказал Любимов. — Соглашение предполагает обмен передовым опытом, технологиями, реализацию совместных проектов, сотрудничество в вопросах цифровизации работы разных учреждений, содействие решению проблем экологии, эффективному использованию промышленных, природных ресурсов».
Марко Буччи согласился приехать в Рязань с ответным визитом. Так, итальянская делегация поучаствует в
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