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Сергею Карабасову продлили арест еще на три месяца. Об этом сообщили в Басманном суде.
В пятницу, 31 января, бывшему и.о. мэра Рязани Басманный суд Москвы продлил меру пресечения до 3 мая.
Напомним, Карабасова
Свою вину он не признает и со следствием не сотрудничает. Ранее остальным фигурантам
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