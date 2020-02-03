Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:04, 3 февраля 2020 91
 0    0

Сергею Карабасову продлили арест еще на три месяца

Сергею Карабасову продлили арест еще на три месяца

Сергею Карабасову продлили арест еще на три месяца. Об этом сообщили в Басманном суде.

В пятницу, 31 января, бывшему и.о. мэра Рязани Басманный суд Москвы продлил меру пресечения до 3 мая.

Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Свою вину он не признает и со следствием не сотрудничает. Ранее остальным фигурантам уголовного дела продлили домашний арест.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 122
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 2 851
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 8
13:08, 25 января 2020 4 779
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 3 724
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
19:22, 1 февраля 2020 1 357
Изменился режим работы рязанских МФЦ
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум