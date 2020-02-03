Самолет Air Canada аварийно сел в Мадриде из-за сломавшихся шасси

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В понедельник, 3 февраля, самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида. Об этом со ссылкой на издание
По предварительной информации, авиалайнер с 130 пассажирами на борту вылетел из Мардира в Торонто в 14:55 по местному времени (16:55 по московскому). Во время взлета в самолете сломались шасси, их части попали в двигатель.
Пилотам пришлось несколько часов летать на низкой высоте, вырабатывая топливо.
По данным СМИ, авиалайнер совершил посадку без инцидентов.
Также отмечается, что за несколько часов до инцидента с бортом Air Canada в том же аэропорту Мадрида заметили дроны. Из-за этого аэропорт приостанавливал работу.
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