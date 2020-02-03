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12:17, 3 февраля 2020 83

Рязанский агроуниверситет провел выездные мастер-классы для старшеклассников

Рязанский агроуниверситет провел выездные мастер-классы для старшеклассников

В четверг, 30 января, представители Рязанского агротехнологического университета имени Костычева провели выездные мастер-классы. Профориентационное мероприятие «Вместе в профессию» прошло в рамках городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция».

Мастер-классы для школ №13, 14 и 24 посетили ученики 10-11 классов.

Официальная часть мероприятия началась с просмотра фильма об университете. Более подробную информацию о конкретных направлениях подготовки и специальностях школьники смогли получить во время мастер-классов, которые подготовили студенты и преподаватели факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, факультета экономики и менеджмента, автодорожного, инженерного и технологического факультетов.

На демонстрационных площадках факультета ветеринарной медицины и биотехнологии школьники познакомились с работой ветеринарного врача, ветсанэксперта, зоотехника и биоэколога. Технологический факультет продемонстрировал древесную продукцию леса, продукцию переработки животноводства.

Студенты факультета экономики и менеджмента на своем примере доказали, что обучение по направлениям «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы и кредит» и «экономика» может быть интересным.

На площадке автодорожного факультета школьники познакомились с современными энергоэффективными моторными маслами, с применяемым диагностическим оборудованием при техническом обслуживании автомобиля. О назначении, возможностях и работе системы ГЛОНАСС на рязанских полях, а также много нового в области инновационного обеспечения сельского хозяйства старшеклассники узнали от студентов инженерного факультета.

Завершилась программа «Вместе в профессию» концертом, на котором выступили и студенты, и школьники.


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