Рязанский агроуниверситет провел выездные мастер-классы для старшеклассников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 30 января, представители Рязанского агротехнологического университета имени Костычева провели выездные мастер-классы. Профориентационное мероприятие «Вместе в профессию» прошло в рамках городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция».
Мастер-классы для школ №13, 14 и 24 посетили ученики 10-11 классов.
Официальная часть мероприятия началась с просмотра фильма об университете. Более подробную информацию о конкретных направлениях подготовки и специальностях школьники смогли получить во время мастер-классов, которые подготовили студенты и преподаватели факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, факультета экономики и менеджмента, автодорожного, инженерного и технологического факультетов.
На демонстрационных площадках факультета ветеринарной медицины и биотехнологии школьники познакомились с работой ветеринарного врача, ветсанэксперта, зоотехника и биоэколога. Технологический факультет продемонстрировал древесную продукцию леса, продукцию переработки животноводства.
Студенты факультета экономики и менеджмента на своем примере доказали, что обучение по направлениям «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы и кредит» и «экономика» может быть интересным.
На площадке автодорожного факультета школьники познакомились с современными энергоэффективными моторными маслами, с применяемым диагностическим оборудованием при техническом обслуживании автомобиля. О назначении, возможностях и работе системы ГЛОНАСС на рязанских полях, а также много нового в области инновационного обеспечения сельского хозяйства старшеклассники узнали от студентов инженерного факультета.
Завершилась программа «Вместе в профессию» концертом, на котором выступили и студенты, и школьники.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Куйбышевском шоссе перевернулся автомобиль
|
cледующая новость →Рязанские коммунальщики начали готовиться к резкому похолоданию — мэрия
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.