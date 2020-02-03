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Фото: Администрация Рязани
Дирекция благоустройства начала готовиться к резкому похолоданию. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в администрации города. Согласно прогнозам, ночью возможны гололедица, снег, сильный ветер и морозы до -10 градусов. Из-за ухудшения погоды дежурить будут погрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватели и другая техника.
За пятницу и минувшие выходные из города вывезли около 1 400 кубометров снега. На дороги, тротуары и остановки общественного транспорта высыпали 100 кубометров песка и соли.
В понедельник на улицы вышла сотня единиц техники. Ночью снег планируют вывезли с улиц Дзержинского, Новой, Есенина и Спортивной.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.