Рязанская область планирует экспортировать в Италию продукцию для кораблестроительных предприятий

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В понедельник, 3 февраля, губернатор Николай Любимов во время
На встрече обсудили сотрудничество с регионом Лигурия.
«Нам особенно интересна локализация в Рязанском регионе итальянских производств в различных сферах, в первую очередь машино-, приборо- и автомобилестроении», — сказал Николай Любимов.
Среди наиболее перспективных направлений совместной кооперации губернатор назвал поставку рязанской продукции для итальянских кораблестроительных предприятий.
«Регион готов экспортировать в Лигурию широкий спектр комплектующих изделий — от крепежа, металлоизделий и кожи до сложной электроники и контрольно-измерительных приборов», — отметил глава региона.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.