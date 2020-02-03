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19:55, 3 февраля 2020 147
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Рязанская область планирует экспортировать в Италию продукцию для кораблестроительных предприятий

Рязанская область планирует экспортировать в Италию продукцию для кораблестроительных предприятий

В понедельник, 3 февраля, губернатор Николай Любимов во время поездки рязанской делегации в Италию встретился с председателем регионального Совета Лигурии Алессандро Пьяна. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсудили сотрудничество с регионом Лигурия.

«Нам особенно интересна локализация в Рязанском регионе итальянских производств в различных сферах, в первую очередь машино-, приборо- и автомобилестроении», — сказал Николай Любимов.

Среди наиболее перспективных направлений совместной кооперации губернатор назвал поставку рязанской продукции для итальянских кораблестроительных предприятий.

«Регион готов экспортировать в Лигурию широкий спектр комплектующих изделий — от крепежа, металлоизделий и кожи до сложной электроники и контрольно-измерительных приборов», — отметил глава региона.


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