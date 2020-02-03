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Фото: Pixabay.com
Рязанец скрыл от налоговой более шести миллионов рублей дохода. Он не представил декларацию и клонился от уплаты налога в более чем 900 тысяч рублей,
По данным следствия, в 2018 году подозреваемый на основании доверенности занимался грузоперевозками от имени индивидуального предпринимателями.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).
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