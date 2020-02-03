Рязанец из-за болезни потолстел до 140 килограммов. Ему нужны деньги на лечение

Житель Скопинского района из-за болезни потолстел до 140 килограммов. Ему нужны деньги на лечение. С просьбой о помощи обратилась родственница больногого Алена Жарикова .

За несколько месяцев мужчина поправился с 70 до 140 килограммов. При этом, как уточнила Жарикова, он практически не ест.

«Сейчас органы почти не работают, он весь в жутких отеках, — рассказала женщина. — Спать не может, потому что боится задохнуться, поэтому дремлет изредка и то в сидячем положении. Из-за недосыпа организм «выключается' в любом месте — за столом, за рулем…»

Из-за большого веса мужчина с трудом передвигается. Кроме того, у него высокое давление.

В декабре скопинец обратился в больницу, где ему предложили платные обследование и пребывание в стационаре.

«Квот нет. Но если бы они и были, каков шанс ее дождаться? В силу того, что на момент обращения денег не было даже на обследование, семья была вынуждена отказаться. Но ситуация ухудшалась с каждым днем», — написала его родственница.

Она уточнила, что после сдачи анализов мужчине назначат операцию по резекции желудка и, возможно, части кишечника. Ее стоимость — 200 тысяч рублей.