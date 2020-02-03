Рязанец из-за болезни потолстел до 140 килограммов. Ему нужны деньги на лечение

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Житель Скопинского района из-за болезни потолстел до 140 килограммов. Ему нужны деньги на лечение. С просьбой о помощи обратилась родственница больногого
За несколько месяцев мужчина поправился с 70 до 140 килограммов. При этом, как уточнила Жарикова, он практически не ест.
«Сейчас органы почти не работают, он весь в жутких отеках, — рассказала женщина. — Спать не может, потому что боится задохнуться, поэтому дремлет изредка и то в сидячем положении. Из-за недосыпа организм «выключается' в любом месте — за столом, за рулем…»
Из-за большого веса мужчина с трудом передвигается. Кроме того, у него высокое давление.
В декабре скопинец обратился в больницу, где ему предложили платные обследование и пребывание в стационаре.
«Квот нет. Но если бы они и были, каков шанс ее дождаться? В силу того, что на момент обращения денег не было даже на обследование, семья была вынуждена отказаться. Но ситуация ухудшалась с каждым днем», — написала его родственница.
Она уточнила, что после сдачи анализов мужчине назначат операцию по резекции желудка и, возможно, части кишечника. Ее стоимость — 200 тысяч рублей.
Перевести деньги можно по номеру карты: 53366+7 (902) 125-01-441 (Марина Александровна К.) либо по номеру телефона —
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДля участников проекта «Агрокласс» провели экскурсию по РГАТУ
|
cледующая новость →В «Электросети» прокомментировали массовое отключение света в Рязани
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.