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11:01, 3 февраля 2020 147
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Рязанец из-за болезни потолстел до 140 килограммов. Ему нужны деньги на лечение

Рязанец из-за болезни потолстел до 140 килограммов. Ему нужны деньги на лечение

Житель Скопинского района из-за болезни потолстел до 140 килограммов. Ему нужны деньги на лечение. С просьбой о помощи обратилась родственница больногого Алена Жарикова.

За несколько месяцев мужчина поправился с 70 до 140 килограммов. При этом, как уточнила Жарикова, он практически не ест.

«Сейчас органы почти не работают, он весь в жутких отеках, — рассказала женщина. — Спать не может, потому что боится задохнуться, поэтому дремлет изредка и то в сидячем положении. Из-за недосыпа организм «выключается' в любом месте — за столом, за рулем…»

Из-за большого веса мужчина с трудом передвигается. Кроме того, у него высокое давление.

В декабре скопинец обратился в больницу, где ему предложили платные обследование и пребывание в стационаре.

«Квот нет. Но если бы они и были, каков шанс ее дождаться? В силу того, что на момент обращения денег не было даже на обследование, семья была вынуждена отказаться. Но ситуация ухудшалась с каждым днем», — написала его родственница.

Она уточнила, что после сдачи анализов мужчине назначат операцию по резекции желудка и, возможно, части кишечника. Ее стоимость — 200 тысяч рублей.

Перевести деньги можно по номеру карты: 53366+7 (902) 125-01-441 (Марина Александровна К.) либо по номеру телефона — +7 (920) 960-51-83. На вопросы Алена Жарикова ответит во «ВКонтакте» и Instagram.


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