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Рязанцы смогут получить в МФЦ загранпаспорта с биометрическими данными. Об этом сообщил
Услуга по оформлению и выдаче документов «нового поколения» со сроком действия десять лет в отделе по Советскому району станет доступна с июля.
«Для этого приобретен специальный комплекс „Криптобиокабина“. В перспективе также планируется дальнейшее расширение сети учреждений для жителей микрорайонов Соколовка, Кальное и Семчино», — говорится в сообщении.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.