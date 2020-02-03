Рязанцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут бесплатно получать лекарства

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Жители Рязанской области с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно. Об этом сообщил
В кардиодиспансере уже начали формировать список пациентов, которых будут обеспечивать препаратами за счет бюджета по программе развития здравоохранения.
Планируется, что на эти цели регион получит 89,5 млн рублей. Из них около 86,7 млн выделят из федерального бюджета, остальное добавит область.
По словам главврача Александра Данилова, субсидии направят на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
Перечень лекарств включает 23 наименования. «Этими в течение года в амбулаторных условиях будут обеспечены пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также больные, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика, коронарных артерий со стентированиеми и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении.
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