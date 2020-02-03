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Рязанцы проголосовали против изменения маршрута троллейбуса № 1. Соответствующее
За текущую схему маршрута от улицы Забайкальской до площади Соборной проголосовали 47,54% (1 334 человека).
39,31% опрошенных поддержали путь через Первомайский проспект, площадь Ленина, улицы Соборную, Ленина, площадь Театральную, улицу Есенина, площадь Мичурина, улицу Маяковского и обратно на Забайкальскую.
Еще 13,15% проголосовали за движение через улицу Маяковского, площадь Мичурина, улицу Есенина, площадь Театральную, улицы Ленина, Соборную, площадь Ленина и обратно.
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