Рязанцу, напавшему на полицейского у ТЦ, предъявили обвинение

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Рязанцу, напавшему на полицейского у ТЦ «Круиз», предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в региональном следкоме.
Напомним, вечером 24 декабря 2019 года на парковке ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали полицию. Один из участников конфликта не подчинился требованиям оперативников и попытался скрыться на «ВАЗ 21099». После того, как автомобиль заблокировали сотрудники УМВД, 22-летний молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского. Все это попало на
Мужчину
Позже полицейского, на которого напал дебошир,
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