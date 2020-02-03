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15:32, 3 февраля 2020 74
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Рязанцу, напавшему на полицейского у ТЦ, предъявили обвинение

Рязанцу, напавшему на полицейского у ТЦ, предъявили обвинение

Рязанцу, напавшему на полицейского у ТЦ «Круиз», предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в региональном следкоме.

Напомним, вечером 24 декабря 2019 года на парковке ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали полицию. Один из участников конфликта не подчинился требованиям оперативников и попытался скрыться на «ВАЗ 21099». После того, как автомобиль заблокировали сотрудники УМВД, 22-летний молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского. Все это попало на видео.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК. Он находится под домашним арестом.

Позже полицейского, на которого напал дебошир, наградили.


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