Рязанцев попросили помочь младенцу с редким заболеванием

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Рязанцев попросили помочь 11-месячному Тимуру Дмитриенко из Москвы, у которого обнаружили редкое генетическое заболевание.
Родственники младенца из Рязани сообщили, что у ребенка диагностировали спинальную мышечную атрофию. Родители мальчика собирают средства на дорогостоящее лекарство ZOLGENSMA, которое стоит более 2 млн долларов.
Известно, что препарат был зарегистрирован в США в 2019 году, в России его аналогов нет.
Более подробную информацию можно получить
Реквизиты для перевода средств:
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