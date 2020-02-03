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13:31, 3 февраля 2020 152
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Рязанцев попросили помочь младенцу с редким заболеванием

Рязанцев попросили помочь младенцу с редким заболеванием

Рязанцев попросили помочь 11-месячному Тимуру Дмитриенко из Москвы, у которого обнаружили редкое генетическое заболевание.

Родственники младенца из Рязани сообщили, что у ребенка диагностировали спинальную мышечную атрофию. Родители мальчика собирают средства на дорогостоящее лекарство ZOLGENSMA, которое стоит более 2 млн долларов.

Известно, что препарат был зарегистрирован в США в 2019 году, в России его аналогов нет.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Реквизиты для перевода средств:

  • Номер карты Сбербанка: 54 69 38 00 69 27 96 01 (мама Кадрия Фаритовна Д);⠀⠀⠀
  • Номер карты Сбербанка: 42 76 38 01 00 06 04 46 (папа Артем Николаевич Д);⠀
  • Номер карты Тинькофф: 55 36 91 38 32 68 4 753 (мама Кадрия Фаритовна Д);
  • Номер карты Альфа-Банка: 45 84 43 28 32 10 06 56 (папа Артем Николаевич Д);
  • Номер счета ВТБ: 40 81 78 10 31 72 74 01 96 25 или по номеру телефона +7 (985) 362-06-06 (папа Артем Николаевич Д);
  • PayPal: fbr7984@gmail.com (перевод из любой точки мира);⠀
  • PayPal: kadriya5@gmail.com;⠀⠀
  • Яндекс деньги: 41 00 18 11 27 26 7;
  • QIWI кошелек +7 (985) 362-05-05.

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