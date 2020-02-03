RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Прокуратура намерена наказать жительницу Шацка за скандал с соседкой. Об этом сообщил
Известно, что днем 26 декабря 2019 женщины поругались в подъезде многоквартирного дома. Одна из них высказала в адрес соседки «оскорбительные слова, выраженные в неприличной форме, чем унизила ее честь и достоинство».
Прокуратура вынесла постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.