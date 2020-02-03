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14:04, 3 февраля 2020 59
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Открытый разговор о недвижимости. Росреестр проведет для рязанцев одиннадцать горячих линий

Открытый разговор о недвижимости. Росреестр проведет для рязанцев одиннадцать горячих линий

В феврале сотрудники рязанского управления Росреестра проведут одиннадцать горячих линий, в ходе которых жители области смогут задать вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним. РЗН. инфо приводит расписание и тематику планируемых мероприятий.

5 февраля

  • время — 9:00 — 13:00;
  • тема — особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии;
  • телефон — 8 (4912) 246064.

10 февраля

  • время — 10:00 — 12:00;
  • тема — деятельность межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам управления Росреестра;
  • телефоны — 8 (49136) 21286, 21907, 22997.

12 февраля

  • время — 8:00 — 12:00
  • тема — порядок изменения вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности граждан;
  • телефон — 8 (49144) 22149.

14 февраля

  • время — 8:00 — 12:00
  • тема — особенности представления документов при образовании (создании) объектов недвижимости в рамках оказания государственных услуг, связанных с осуществлением кадастрового учета и регистрацией прав;
  • телефон — 8 (49141) 41467.

25 февраля

  • время — с 8:00 — 12:00;
  • тема — сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;
  • телефон — 8 (49131) 20783.

25 февраля

  • время — 8:00 — 12:00;
  • тема — законодательство России по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью;
  • телефон — 8 (49133) 24557.

25 февраля

  • время — 9:00 — 12:00;
  • тема — электронные услуги и сервисы Росреестра;
  • телефон — 8 (49143) 50703.

25 февраля

  • время — 9:00 — 12:00;
  • тема — государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет;
  • телефон — 8 (49135) 33073, 34137.

25 февраля

  • время — 10:00 — 12:00;
  • тема — государственная регистрация договоров найма жилых помещений;
  • телефон — 8 (49147) 22606.

27 февраля

  • время — 8:00 — 12:00;
  • тема — представление заявления и документов для государственной регистрации почтовым отправлением;
  • телефон — 8 (49158) 22661.

27 февраля

  • время — 9:00 — 13:00;
  • тема — особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Рязанской области;
  • телефон — 8 (4912) 246064.

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