Открытый разговор о недвижимости. Росреестр проведет для рязанцев одиннадцать горячих линий

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В феврале сотрудники рязанского управления Росреестра проведут одиннадцать горячих линий, в ходе которых жители области смогут задать вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним. РЗН. инфо приводит расписание и тематику планируемых мероприятий.
5 февраля
время — 9:00 — 13:00;
тема — особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии;
телефон — 8 (4912) 246064.
10 февраля
время — 10:00 — 12:00;
тема — деятельность межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам управления Росреестра;
телефоны — 8 (49136) 21286, 21907, 22997.
12 февраля
время — 8:00 — 12:00
тема — порядок изменения вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности граждан;
телефон — 8 (49144) 22149.
14 февраля
время — 8:00 — 12:00
тема — особенности представления документов при образовании (создании) объектов недвижимости в рамках оказания государственных услуг, связанных с осуществлением кадастрового учета и регистрацией прав;
телефон — 8 (49141) 41467.
25 февраля
время — с 8:00 — 12:00;
тема — сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;
телефон — 8 (49131) 20783.
25 февраля
время — 8:00 — 12:00;
тема — законодательство России по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью;
телефон — 8 (49133) 24557.
25 февраля
время — 9:00 — 12:00;
тема — электронные услуги и сервисы Росреестра;
телефон — 8 (49143) 50703.
25 февраля
время — 9:00 — 12:00;
тема — государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет;
телефон — 8 (49135) 33073, 34137.
25 февраля
время — 10:00 — 12:00;
тема — государственная регистрация договоров найма жилых помещений;
телефон — 8 (49147) 22606.
27 февраля
время — 8:00 — 12:00;
тема — представление заявления и документов для государственной регистрации почтовым отправлением;
телефон — 8 (49158) 22661.
27 февраля
время — 9:00 — 13:00;
тема — особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Рязанской области;