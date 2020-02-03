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8:32, 3 февраля 2020 256
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Очереди на запись в первый класс и 75-летие подвига Федора Полетаева. Итоги первых выходных февраля

Очереди на запись в первый класс и 75-летие подвига Федора Полетаева. Итоги первых выходных февраля

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Завершились первые выходные февраля. Вспомним основные события уикенда.

В субботу, 1 февраля, рязанцы выстроились в крупные очереди у нескольких школ, чтобы записать детей в первый класс.

После этого мэрия напомнила порядок зачисления в образовательные учреждения и заявила, что приоритета записи через «живую» очередь нет.

Рязанская делегация во главе с мэром Еленой Сорокиной и губернатором Николаем Любимовым отправилась в Италию. Глава региона обсудил партнерство с руководством итальянской Алессандрии. Также рязанская делегация посетила дизайн-бюро ItalDesign, принадлежащее Volkswagen.

Рязанцы совместно с итальянцами почтили память Героя Советского Союза и национального Героя Италии Федора Полетаева. В Рязани в память о нем провели акцию #НАШПОЭТАН. Во время поездки в Италию Любимов попросил чиновников Узбекистана восстановить памятник Полетаеву.

Губернатор также подвел итоги работы рязанской делегации в Италии.

К другим новостям.

Рязанские десантники отправились в 600-километровый марш-бросок в честь 75-летия Дня Победы.

С 1 февраля изменился режим работы рязанских МФЦ.

О происшествиях.

В ДТП в Ленинградской области погиб 34-летний рязанец. На улице Спортивной произошло серьезное ДТП. В субботу, 1 февраля, под Касимовом в аварии погиб мужчина, в этом же районе на следующий день засняли на видео фуру, попавшую в аварию.

На пожаре в Клепиковском районе обгорел мужчина. На окраине Рязани загорелись склады. Жители Горрощи пожаловались на 24-часовое отсутствие света и отопления.


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