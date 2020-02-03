Очереди на запись в первый класс и 75-летие подвига Федора Полетаева. Итоги первых выходных февраля

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Завершились первые выходные февраля. Вспомним основные события уикенда.
В субботу, 1 февраля, рязанцы
После этого мэрия
Рязанская делегация во главе с мэром Еленой Сорокиной и губернатором Николаем Любимовым отправилась в Италию. Глава региона
Рязанцы совместно с итальянцами почтили память Героя Советского Союза и национального Героя Италии Федора Полетаева. В Рязани в память о нем
Губернатор также
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.