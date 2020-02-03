На улице в Шлаковом перекроют движение

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Из-за реионта теплотрассы на участке улицы Разина в Шлаковом перекроют движение на два дня. Об этом сообщил
Движение перекроют около дома №19 по улице Разина с 8:30 вторника, 4 февраля, до 20:00 среды, 5 февраля.
Движение транспорта изменится:
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