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18:36, 3 февраля 2020 110
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На улице в Шлаковом перекроют движение

На улице в Шлаковом перекроют движение

Из-за реионта теплотрассы на участке улицы Разина в Шлаковом перекроют движение на два дня. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение перекроют около дома №19 по улице Разина с 8:30 вторника, 4 февраля, до 20:00 среды, 5 февраля.

Движение транспорта изменится:

  • автобусы маршрута №14 в прямом направлении следуют по улице Ломоносова, без заезда на остановку «улица Разина»;
  • маршрутки № 68 М² поедут в прямом и обратном направлении проследуют по улице Ломоносова.

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