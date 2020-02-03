На нескольких рязанских улицах заменили фонари

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Фото: Pixabay.com
На улицах Тимакова, Свободы, Урицкого, Есенина, Дзержинского и Прудной заменили 17 фонарей. Об этом в понедельник, 3 февраля,
Рабочие также отремонтировали более 600 метров аварийных проводов на улицах Тимакова, Урицкого, Затинной, Полевой, Станкозаводской и других улицах.
Отмечается, что дежурные бригады работают в городе ежедневно.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.