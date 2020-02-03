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Утром в понедельник, 3 февраля, на Куйбышевском шоссе перевернулся автомобиль. Видео с места ДТП опубликовано в Instagram.
На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Информация о произошедшем уточняется.
Видео Instagram
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