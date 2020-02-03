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Фото: Pixabay.com
Мошенники обманули несколько михайловцев под видом сотрудников районной администрации. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в официальной группе района во «ВКонтакте».
Злоумышленники попадали в дома местных жителей, узнавали их личные данные и «обогащались из-за доверчивости людей». Как отметили в администрации, произошло несколько подобных случаев.
«Полицейские предупреждают, что необходимо проверять документы у всех, кто приходит к вам. Если есть малейшее подозрение, что пришедший — мошенник, необходимо позвонить в полицию или в организацию, представителем которой якобы является пришедший», — говорится в посте.
Личные данные и информацию о банковских картах также просят не сообщать незнакомцам по телефону.
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