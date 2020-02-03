Любимов предложил аналогу «Сколково» в Италии сотрудничать с Рязанским радиоуниверситетом

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В понедельник, 3 февраля, делегация Рязанской области в Генуе посетила Итальянский институт новых технологий и робототехники. Об этом сообщил
Губернатор Николай Любимов и представители бизнес-миссии региона ознакомились с работой учреждения и обсудили возможности сотрудничества с руководителем Гибриэле Галатери ди Генола.
Институт является своеобразным прототипом подмосковной «силиконовой долины» — «Сколково».
По словам Любимова, в Рязанской области «есть все возможности» для развития в сферах робототехники, фармакологии, нанотехнологиях и нейронауках.
Глава региона предложил руководству института возможность сотрудничать с рязанским радиоуниверситетом и компанией «Аврора Роботикс», которая специализируется на создании беспилотной техники.
«Для них визит в этот институт имеет огромный профессиональный интерес в плане установления партнерских отношений и обмена опытом», — сказал губернатор.
Ректор радиотехнического университета Михаил Чиркин и директор ООО «Аврора Роботикс» Виталий Савельев представили итальянцам свои предложения и разработки.
Напомним, Рязанская область
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