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19:41, 3 февраля 2020 155
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Любимов предложил аналогу «Сколково» в Италии сотрудничать с Рязанским радиоуниверситетом

Любимов предложил аналогу «Сколково» в Италии сотрудничать с Рязанским радиоуниверситетом

В понедельник, 3 февраля, делегация Рязанской области в Генуе посетила Итальянский институт новых технологий и робототехники. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор Николай Любимов и представители бизнес-миссии региона ознакомились с работой учреждения и обсудили возможности сотрудничества с руководителем Гибриэле Галатери ди Генола.

Институт является своеобразным прототипом подмосковной «силиконовой долины» — «Сколково».

По словам Любимова, в Рязанской области «есть все возможности» для развития в сферах робототехники, фармакологии, нанотехнологиях и нейронауках.

Глава региона предложил руководству института возможность сотрудничать с рязанским радиоуниверситетом и компанией «Аврора Роботикс», которая специализируется на создании беспилотной техники.

«Для них визит в этот институт имеет огромный профессиональный интерес в плане установления партнерских отношений и обмена опытом», — сказал губернатор.

Ректор радиотехнического университета Михаил Чиркин и директор ООО «Аврора Роботикс» Виталий Савельев представили итальянцам свои предложения и разработки.

Напомним, Рязанская область находится с рабочей поездкой в Италии с прошлой недели.


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