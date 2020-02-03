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9:11, 3 февраля 2020 82
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Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса

Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса

Фото: Pixabay.com

Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса. В понедельник, 3 февраля, первые после новогодних каникул торги открылись обвалом более чем на восемь процентов, передает РИА Новости.

Последние торги перед китайским Новым годом проводили 23 января. За время каникул количество зараженных новым коронавирусом выросло в 30 раз, а число жертв — в 20.

Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09:37 (4:37 по московскому времени) упал на 8,07% - до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component рухнул на 8,54% - до 9769,91 пункта.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.

Из-за вспышки коронавируса Россия с 3 февраля приостанавила железнодорожное сообщение с Китаем.


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