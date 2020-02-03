RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса. В понедельник, 3 февраля, первые после новогодних каникул торги открылись обвалом более чем на восемь процентов, передает
Последние торги перед китайским Новым годом проводили 23 января. За время каникул количество зараженных новым коронавирусом выросло в 30 раз, а число жертв — в 20.
Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09:37 (4:37 по московскому времени) упал на 8,07% - до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component рухнул на 8,54% - до 9769,91 пункта.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411).
В России
Из-за
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец скрыл от налоговой более шести миллионов рублей дохода
|
cледующая новость →В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали все школы
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.