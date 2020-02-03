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16:09, 3 февраля 2020 119
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Калужанину вынесли приговор за изнасилование и жестокое убийство пенсионерки

Калужанину вынесли приговор за изнасилование и жестокое убийство пенсионерки

Фото: Pixabay.com

Калужанину вынесли приговор за изнасилование и жестокое убийство пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что вечером 26 августа 2016 года мужчина приехал на дачу в один из садовых кооперативов Обнинска, чтобы помочь пожилой женщине с ремонтом. После застолья злоумышленник решил изнасиловать ее.

72-летняя пенсионерка сопротивлялась, из-за чего мужчина нанес ей не менее 141 удара разными предметами. Кроме того, как отметили в прокуратуре, он «произвел резкое переразгибание шеи потерпевшей». Женщина умерла на месте.

Злоумышленник закопал труп на участке.

Подсудимого признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 132, пунктам «д», «к» части 2 статьи 105 УК и приговорили к 18 годам лишения свободы.

Приговор вступил в силу. Областной суд оставил его без изменений.


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