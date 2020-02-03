К машине жительницы Ухолова подбросили муляж бомбы

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в пятницу, 31 января, около припаркованной машины жительницы Ухолова обнаружили взрывное устройство. Об этом пишет издательство «
На место прибыли полицейские, врачи, пожарные, минеры, саперы и кинологи — всего более 40 человек. Найденный пакет, к которому были подведены провода от телефона, оказался муляжом.
Оказалось что один из местных жителей, пенсионер, «долгое время находился в неприязненных отношениях с отцом хозяйки машины». Мужчина решил отомстить обидчику и припугнуть его дочь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 213 УК. Кроме того, пенсионер заплатит штраф за вызов спецслужб.
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