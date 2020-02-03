Из Калуги начнутся полеты до Греции

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Авиакомпания Nordwind начнет полеты из Международного аэропорта Калуга в Грецию. Об этом сообщает «МК-Калуга» со ссылкой на пресс-службу калужского авиаузла.
Полеты начнутся 23 мая. Авиаперевозки будет выполнять Nordwind на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров.
Вылеты будут осуществляться из нового терминала международных воздушных линий аэропорта.
Чартерные рейсы планируют выполнять до 2 октября 2020 года. сообщалось, что из Калуги также с 23 мая начнутся полеты в Тунис. В Турцию рейсы возобновятся с 29 апреля.
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