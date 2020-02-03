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Фото: Администрация Рязани
За неделю еще на пяти рязанских улицах провели ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Об этом сообщила
Работы завершили на улицах Боголюбова, Радиозаводской, Колхозной, Рязанской, Западной. Также ремонт продолжился на дороге от Ряжского шоссе до РНПК и от федеральной трассы М-5 до РНПК.
«Ремонт литой асфальтобетонной смесью — экстренная мера, которую применяют, в первую очередь, чтобы снизить аварийность на дорогах, — рассказал начальник участка по ремонту дорог Дирекции благоустройства города Евгений Лукунин. — Смесь применяется в холодное время года, когда другие материалы использовать нельзя».
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