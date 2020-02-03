Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:35, 3 февраля 2020 150
 0    0

Еще на пяти рязанских улицах провели ямочный ремонт

Еще на пяти рязанских улицах провели ямочный ремонт

Фото: Администрация Рязани

За неделю еще на пяти рязанских улицах провели ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы завершили на улицах Боголюбова, Радиозаводской, Колхозной, Рязанской, Западной. Также ремонт продолжился на дороге от Ряжского шоссе до РНПК и от федеральной трассы М-5 до РНПК.

«Ремонт литой асфальтобетонной смесью — экстренная мера, которую применяют, в первую очередь, чтобы снизить аварийность на дорогах, — рассказал начальник участка по ремонту дорог Дирекции благоустройства города Евгений Лукунин. — Смесь применяется в холодное время года, когда другие материалы использовать нельзя».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 122
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 2 851
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 8
13:08, 25 января 2020 4 779
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 3 724
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
19:22, 1 февраля 2020 1 357
Изменился режим работы рязанских МФЦ
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум