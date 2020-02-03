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Фото: Издательство «Пресса»
Двое шатчан спаслись из горящего дома. Пожар произошел в селе Печины утром в понедельник, 3 февраля, сообщило издательство «
Глава Печинского сельского поселения Валентина Орлова рассказала, что в доме жила семейная пара. Супруги успели выбежать из загоревшегося дома. Они также смогли вынести телевизор и документы.
Огонь потушили три пожарных расчета. По словам Орловой, дом сильно пострадал от возгорания.
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