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14:25, 3 февраля 2020 56
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Двое шатчан спаслись из горящего дома

Двое шатчан спаслись из горящего дома

Фото: Издательство «Пресса»

Двое шатчан спаслись из горящего дома. Пожар произошел в селе Печины утром в понедельник, 3 февраля, сообщило издательство «Пресса».

Глава Печинского сельского поселения Валентина Орлова рассказала, что в доме жила семейная пара. Супруги успели выбежать из загоревшегося дома. Они также смогли вынести телевизор и документы.

Огонь потушили три пожарных расчета. По словам Орловой, дом сильно пострадал от возгорания.


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