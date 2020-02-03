Двое рязанских подростков попали под суд за угон и кражи

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Двое 15-летних рязанцев попали под суд за угон и кражи. Об этом сообщил
Известно, что в ночь на 19 января несовершеннолетние взломали ВАЗ-2107, припаркованный на улице Гоголя. В салоне они нашли ключ, с помощью которого завели машину и уехали.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, законность этого проверила прокуратура.
Отмечается, что в отношении этих подростков также возбуждены дела по 14 кражам, одна из которых с незаконным проникновением.
«Прокуратурой района решение следователя о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным», — говорится в сообщении.
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