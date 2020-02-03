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11:05, 3 февраля 2020 115

Для участников проекта «Агрокласс» провели экскурсию по РГАТУ

Для участников проекта «Агрокласс» провели экскурсию по РГАТУ

В субботу, 1 февраля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева в очередной раз встретили школьников — участников проекта «Агрокласс». Для учеников 8-9 классов средних школ Шацкого района организовали экскурсию по университету.

Знакомство началось с факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, где подросткам показали фильм про вуз, провели несколько мастер-классов по агрономии, ветеринарии и зоотехнии, показали Центр аквакультуры и рыбоводства, виварий, ветеринарную клинику, анатомический музей и музей пчеловодства.

На автодорожном и инженерном факультетах школьников также ждали встречи с деканами и ведущими преподавателями, мастер-классы по инженерному и автодорожному направлениям подготовки, посещение специализированных классов «Гомсельмаш», «Кировец», Ростсельмаш" и катание на тракторе и квадроцикле.

Также школьники узнали о специфике обучения, специальностях и направлениях подготовки, социально-бытовых условиях, созданных для обучающихся.

Визит участников проекта завершился встречей с ректором Николаем Бышовым, которому они задали свои вопросы: чем можно заниматься в свободное от учебы время, про стипендию, льготы и средний бал ЕГЭ при поступлении в вуз, обеспеченность местами в общежитиях, устройство на работу по специальности.

Отвечая на последний вопрос, ректор подчеркнул: «В этом плане мы делаем все от нас зависящее. Не секрет, что решение проблемы трудоустройства выпускников зависит, прежде всего, от приобретения студентами практического опыта работы по профилю подготовки за время обучения в вузе. Этому вопросу мы уделяем очень серьезное внимание. Поэтому производственную практику наши студенты проходят на передовых предприятиях региона, что помогает приобрести практические навыки и умения по специальности, заработать позитивную репутацию и является реальным способом заработать своими руками средства».


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