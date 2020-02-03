Авария на улице Спортивной попала на видео

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Авария, которая 2 февраля произошла на пересечении улиц Есенина и Спортивной, попала на видео. Запись с камер опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Chevrolet Aveo пытался повернуть налево, не дождавшись сигнала своей секции. В этот момент в него врезался Volkswagen Polo.
Напомним, в результате ДТП
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.