Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:07, 3 февраля 2020 183
 0    0

Авария на улице Спортивной попала на видео

Авария на улице Спортивной попала на видео

Авария, которая 2 февраля произошла на пересечении улиц Есенина и Спортивной, попала на видео. Запись с камер опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что Chevrolet Aveo пытался повернуть налево, не дождавшись сигнала своей секции. В этот момент в него врезался Volkswagen Polo.

Напомним, в результате ДТП пострадали двое.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 058
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 4 712
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
4:33, 1 февраля 2020 2 566
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 8
11:16, 24 января 2020 3 673
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
11:58, 30 января 2020 3 782
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
Все новости
Голосования

Вы боитесь короновируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум