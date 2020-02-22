За сутки трое рязанцев едва не убили любовниц

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Фото: Pixabay.com
За сутки полиция задержала троих рязанцев за угрозы убить любовниц. Об этом
Пьяный 40-летний житель Дубровичей угрожал 47-летней возлюбленной острогой. Еще двое злоумышленников взяли в руки топоры. Эти случаи произошли в Рязани и деревне Безлычное Захаровского района.
Во всех трех ситуациях мужчин успели остановить На злоумышленников завели уголовные дела по статье 119 УК («Угроза убийством»).
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.