В Рязанской области из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень опасности

Метеопредупреждение продлится до 24 февраля.

В субботу, 22 февраля, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, потенциальную опасность для жителей региона представляет гололед и сильный ветер 15-20 метров в секунду.

Метеопредупреждение продлится до 24 февраля.

Такие же погодные условия сложились и в соседних областях — Тульской, Владимирской, Московской.

Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности.