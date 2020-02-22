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В Рязанской области из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень опасности
Метеопредупреждение продлится до 24 февраля.

В субботу, 22 февраля, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, потенциальную опасность для жителей региона представляет гололед и сильный ветер 15-20 метров в секунду.

Метеопредупреждение продлится до 24 февраля.

Такие же погодные условия сложились и в соседних областях — Тульской, Владимирской, Московской.

Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности.