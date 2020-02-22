В Рязанской области из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень опасности
Метеопредупреждение продлится до 24 февраля.
В субботу, 22 февраля, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, потенциальную опасность для жителей региона представляет гололед и сильный ветер 15-20 метров в секунду.
Метеопредупреждение продлится до 24 февраля.
Такие же погодные условия сложились и в соседних областях — Тульской, Владимирской, Московской.
Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности.