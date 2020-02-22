Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:57, 22 февраля 2020 111
 0    0

В Рязани ищут очевидцев аварии с женщиной-пешеходом

В Рязани ищут очевидцев аварии с женщиной-пешеходом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани ищут очевидцев аварии с женщиной-пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 13 февраля в 11:40 у дома №50 на улице Гагарина. Сбивший женщину водитель скрылся. Пешеход получила травмы.

Очевидцев просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68 или по адресу: улица Лесная, дом №28.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:26, 11 февраля 2020 1 387
Рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду 1
20:36, 8 февраля 2020 2 022
Скорость распространения коронавируса замедлилась — СМИ
9:13, 19 февраля 2020 718
«Мы плывем по лужам». Жительница Касимова пожаловалась на плохое состояние городских дорог
14:47, 9 февраля 2020 1 357
Любимов заявил о готовности Рязани к китайскому коронавирусу
16:16, 9 февраля 2020 1 913
Под Челябинском закроют карантинный центр для больных коронавирусом после протестов местных жителей 1
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум