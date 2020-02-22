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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани ищут очевидцев аварии с женщиной-пешеходом. Об этом
ДТП произошло 13 февраля в 11:40 у дома №50 на улице Гагарина. Сбивший женщину водитель скрылся. Пешеход получила травмы.
Очевидцев просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68 или по адресу: улица Лесная, дом №28.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.