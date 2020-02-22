В деревне под Касимовом ямы между наростами льда на дороге засыпали палками

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В деревне Лощинино Касимовского района ямы между наростами льда на дороге засыпали палками. «Лунный пейзаж» едва не стала причиной гибели ребенка.
Местный житель рассказал, что утром 21 февраля на опасном участке «Нива» попала в колею, ее развернуло, из-за чего машина едва не сбила его ребенка.
Как пояснил мужчина, на дорогу от одного из домов стекает вода, из-за этого асфальт покрылся огромным наростом льда. Корку местами разбили ручьи, в ней образовались провалы, куда попадают машины. Автомобили буксуют, их заносит. Легковые машины, по словам касимовца, там «садятся на брюхо».
На ролике, который снял житель Лощинина, видно, как несколько машин пытаются преодолеть опасный участок. Одна из них попала в яму, ее пришлось толкать.
На этом участке нет тротуаров.
«Не производятся никакие работы уже два года! Два года писались коллективные письма, работы администрации никакой нет. Грейдер не ходит, песком не посыпает, — возмущается мужчина. — Будет составлено письмо на главу администрации, главу администрации Касимовского района, отправлено в прокуратуру. Если действия не будут предприняты, будет направлено письмо в приемную губернатора и далее в приемную президента».
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