В День защитника Отечества в Рязани ожидается до +4 градусов

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В День защитника Отечества, 23 февраля, в Рязани ожидается до +4 градусов. Об этом сообщил
Днем местами небольшие осадки, налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах гололедица, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -1, +4 .
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.