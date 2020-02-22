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10:19, 22 февраля 2020 149
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Шиловской школе присвоили имя погибшего на границе Героя России

Шиловской школе присвоили имя погибшего на границе Героя России

Фото: Правительство Рязанской области

Желудевской средней школе Шиловского района присвоили имя Героя России Игоря Филькина, погибшего 27 лет назад на таджикско-афганской границе при исполнении служебного долга. Он учился в этой школе, сообщил сайт рязанского правительства.

На церемонии в селе Желудево были мать Героя, врио главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полпреда президента в ЦФО Валерий Савин, губернатор Николай Любимов, представитель Пограничной службы ФСБ Павел Русанов и начальник регионального УФСБ Сергей Ерофеев.

В июле 1993 года российские пограничники 11 часов отражали атаки превосходивших их в численности боевиков.

«После того кровопролитного сражения шестерым военнослужащим было присвоено звание Героя России, четверым — посмертно. Один из них — Игорь Филькин. Получив в бою многочисленные ранения, он продолжал до последнего вести огонь по противнику, нанося большие потери боевикам», — напомнил губернатор Николай Любимов. — Сегодня имя Игоря Филькина стоит в одном ряду с другими выдающимися земляками".

Представитель Пограничной службы ФСБ Павел Русанов отметил, что имена 25 погибших увековечили в названии заставы.

«Защищая южные рубежи страны, наши ребята преградили путь пожару войны, полыхавшему в Афганистане. Они остались преданы воинскому долгу, проявили мужество и взаимовыручку при обороне 12 заставы Московского погранотряда. Благодаря героизму воинов на южных рубежах была укреплена безопасность наших границ и остановлено распространение международного терроризма и наркоторговли», — сказал Русанов.

Начальник рязанского УФСБ Сергей Ерофеев пообещал заботиться о матери Героя России.

Память Игоря Филькина почтили минутой молчания. После учителя и школьники представители материалы о нем.


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