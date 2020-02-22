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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанским водителям подарили сувениры ко Дню защитника Отечества. Автоинспекторы в течение недели поздравляли мужчин и напоминали им о необходимости соблюдения правил дорожного движения,
Во время праздничных выходных водителей призвали быть более ответственными.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.