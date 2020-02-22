Рязанские метеорологи оценили предстоящее половодье

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Рязанский
По оценкам метеорологов, на водоемах не ожидается высокого половодья с достижением опасных отметок уровня воды.
Запас воды в снеге на метеостанциях в Михайлове, Рязани, Сараях и Шилове невозможно определить из-за отсутствия снега. На остальных станциях области запас воды составляет 25-65% нормы.
«Весной и в начале лета 2020 года наибольшую опасность будут представлять быстроразвивающиеся паводки, формируемые в случае выпадения обильных интенсивных осадков», — отметили синоптики.
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