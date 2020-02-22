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16:43, 22 февраля 2020 142
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Рязанские метеорологи оценили предстоящее половодье

Рязанские метеорологи оценили предстоящее половодье

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал о предстоящем половодье.

По оценкам метеорологов, на водоемах не ожидается высокого половодья с достижением опасных отметок уровня воды.

Запас воды в снеге на метеостанциях в Михайлове, Рязани, Сараях и Шилове невозможно определить из-за отсутствия снега. На остальных станциях области запас воды составляет 25-65% нормы.

«Весной и в начале лета 2020 года наибольшую опасность будут представлять быстроразвивающиеся паводки, формируемые в случае выпадения обильных интенсивных осадков», — отметили синоптики.


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