Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

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Правительство России одобрило поправки в Трудовой кодекс об отгуле для диспансеризации. Вскоре документ внесут в Госдуму, сообщается на
Работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день. Такой отгул можно будет взять раз в год, при этом за сотрудником сохраняются должность и средний заработок.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.