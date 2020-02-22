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На пожаре в Рязани пострадали люди. Об этмо
Дом на улице Коняева загорелся в субботу, 22 февраля, в 2:58. На место выезжали 16 пожарных на четырех расчетах.
Причину возгорания устанавливают.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.