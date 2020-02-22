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8:16, 22 февраля 2020 218
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На пожаре в Рязани пострадали люди

На пожаре в Рязани пострадали люди

На пожаре в Рязани пострадали люди. Об этмо сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Дом на улице Коняева загорелся в субботу, 22 февраля, в 2:58. На место выезжали 16 пожарных на четырех расчетах.

Причину возгорания устанавливают.


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